諦めずに戦い続ける男の奮闘劇から目が離せない「ルーズヴェルト・ゲーム」

これまで数々の名作を世に送り出してきた小説家・池井戸潤。その作品の多くがドラマ化・映画化され、次々と大ヒットを記録している。なかでも、「半沢直樹」シリーズ、「下町ロケット」シリーズ、「陸王」、「ノーサイド・ゲーム」を放送したTBS日曜劇場枠とは親和性が高く、その熱き人間ドラマは日本中の人々の記憶に深く刻まれていることだろう。

そんな「池井戸潤×日曜劇場」で、倒産寸前の会社と廃部寸前の野球部が起こす奇跡の逆転劇を描いたドラマが「ルーズヴェルト・ゲーム」だ。

主演を務めるのは唐沢寿明。彼が演じるのは、中堅精密器メーカー「青島製作所」に中途入社ながらもその手腕を評価され、社長に抜てきされた細川充である。生え抜きの社員たちを差し置いてトップに就任した細川への風当たりは強く、社内外に潜む敵によって、彼は何度も窮地に追い込まれる。だが、細川は諦めない。執念で敵の罠を見破り、その弱点をあぶり出すことで勝利をもぎ取っていく。タイトルが示すように、点を取り合う白熱の展開が続く「ルーズヴェルト・ゲーム」を制していくのだ。

「ルーズヴェルト・ゲーム」細川充(唐沢寿明)と諸田清文(香川照之)が相対するシーンは見どころのひとつ 作：池井戸潤『ルーズヴェルト・ゲーム』 ©TBS

特に、大手企業「ジャパニクス」社長・諸田清文(香川照之)、そしてライバル会社「イツワ電器」社長の坂東昌彦(立川談春)と繰り広げる三社の攻防は必見で、ふたりの強烈すぎるキャラクターと、それを怪演する香川と談春の圧倒的な迫力。そこへ正面からぶつかる唐沢の安定感抜群の芝居は、この対立構図を引き締める。

そんな唐沢演じる細川が生み出す大逆転劇は「これぞ日曜劇場」というカタルシスを体感したい人にとって絶対に外せない一作なのだ。

青島製作所野球部の奮闘に胸が熱くなる 作：池井戸潤『ルーズヴェルト・ゲーム』 ©TBS

本作には、同業他社との覇権争いに加えて、もうひとつの大きな軸がある。それは社会人野球ドラマとしての側面だ。廃部寸前の青島製作所野球部は、総務部の野球経験者・沖原和也(工藤阿須加)との出会いをきっかけに息を吹き返していく。こちらのパートはとにかく胸が躍る展開の連続。沖原が入部するまでの葛藤や、イツワ電器・野球部ピッチャーの如月一磨(鈴木伸之)らライバルとの試合など、見どころが非常に多い。

また、工藤をはじめ、和田正人、馬場徹らが演じる野球部員に加え、マネージャー役の高橋和也、監督役の手塚とおるなど、彼らの熱演を見ていると、あらためて「この布陣だからこそ、あの胸を打つドラマが生まれたのだ」と確信させられる。画面越しにもむき出しの情熱が伝わり、役を超えたリアリティを感じるのだ。

「企業間の泥臭い攻防戦」と、「スポーツならではの純粋な熱さ」を同時に味わえる物語と、俳優陣の卓越した演技は、きっと「忘れられないドラマ」として、あなたの胸に残り続けていくだろう。

熱きプライドで戦う逆転の物語をお見逃しなく。

文＝浜瀬将樹

放送情報

「ルーズヴェルト・ゲーム」

放送日時：2026年6月6日(土) 11:00〜ほか

チャンネル：WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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