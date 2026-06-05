6月4日、月刊漫画誌『ジャンプSQ.7月特大号』（集英社）が発売され、表紙を大人気テニス漫画『新テニスの王子様』（著：許斐剛氏）が飾った。

5月29日、著者の許斐氏は自身のXで、表紙イラストとともに、「ジャンプSQ.7月号6/4発売 表紙は新テニスの王子様です」と告知したのだが――。これにファンからこんなツッコミが相次いで寄せられることに。

《マジでごめんなさい真田くんって右利きじゃないですか》

《真田おって最高 ありがとうございます でもなんで左手》

というのも、人気キャラクターである立海大付属中学・真田弦一郎の利き手は本来右手なのだが、公開されたイラストでは左手でラケットを持っていたのだ。

すると、許斐氏は6月2日に、Xで《ファンの方のご指摘により真田くんがラケットを左手に持っていた事が発覚 ｼﾏｯﾀ…》と綴るとともに、右手でラケットを持つ真田に描きなおした表紙イラストを改めて投稿。

続けて《完全に私のミスでしたので急遽描き直しました。しかし2日後発売のジャンプSQ.7月号の表紙には間に合わず、左手で打ってる真田くんが掲載されてしまいますのでご容赦下さいね》と説明。ハッシュタグには真田の名台詞である「#たるんどる」が綴られていた。

この修正後の表紙イラストが投稿されると、Xのコメント欄には、

《ファンの声にきちんと耳を傾けてくださるところも、すぐに描き直してくださるところも、きちんと経緯を説明してくださるところも、先生の誠実なお人柄が表れていて大好きです》

《わざわざ描き直して頂けたとは・・・修正お疲れ様でした！》

といった著者の誠意ある対応に賞賛の声があがっている。

また、

《修正してくださったのですね、ありがとうございます！ジャンプSQ.では左手の真田、コミックスでは描き直された右手の真田、両方見ることが出来るのはレアですね》

《逆にレアでありがたいです。》

といった貴重な“左利きの真田”を感謝する声もあがっている。

最終回まであと2回の『新テニスの王子様』。多くの読者に愛され続けてきた作品のラストに目が離せない。