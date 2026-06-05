美人クリエイター、妹と「おそろヘア」2ショット公開「めっちゃ似てる」「美人姉妹」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】クリエイターのおさきが6月3日、自身のInstagramを更新。妹とお揃いのヘアスタイルでの2ショットを公開した。
【写真】人気クリエイター「めっちゃ似てる」美人妹とおそろヘア2ショット
おさきは「姉妹でおそろヘア」とコメント。ノースリーブブラウスを着用した自身とTシャツ姿の妹がお揃いのウエーブヘアのサイドテールの髪型で並んだ姉妹ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「2人ともツヤツヤ肌」「めっちゃ似てる」「おそろ反則級に可愛い」「仲良くてほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「めっちゃ似てる」美人妹とおそろヘア2ショット
◆おさき、妹とおそろヘア
おさきは「姉妹でおそろヘア」とコメント。ノースリーブブラウスを着用した自身とTシャツ姿の妹がお揃いのウエーブヘアのサイドテールの髪型で並んだ姉妹ショットを披露した。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「2人ともツヤツヤ肌」「めっちゃ似てる」「おそろ反則級に可愛い」「仲良くてほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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