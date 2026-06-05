木村沙織、息子へのスヌーピー弁当公開「卵と海苔で作るの上手」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が6月4日、自身のInstagramを更新。息子へのキャラクター弁当を公開した。
【写真】39歳元バレー日本代表「卵と海苔で作るの上手」息子へのスヌーピー弁当
木村は「＃スヌーピー」とハッシュタグを添え、「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい＆難易度高い）自分が作れる範囲のキャラ 勝手に選びがちです」とコメント。焼そばの上に薄焼き卵に海苔で耳と目鼻を描いたスヌーピーが乗り、スヌーピーのピックを刺したウインナーやハンバーグ、ブロッコリーなどのおかずが入った息子へのキャラクター弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「卵と海苔で作るの上手」「可愛すぎる」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー日本代表「卵と海苔で作るの上手」息子へのスヌーピー弁当
◆木村沙織、キャラ弁公開
木村は「＃スヌーピー」とハッシュタグを添え、「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい＆難易度高い）自分が作れる範囲のキャラ 勝手に選びがちです」とコメント。焼そばの上に薄焼き卵に海苔で耳と目鼻を描いたスヌーピーが乗り、スヌーピーのピックを刺したウインナーやハンバーグ、ブロッコリーなどのおかずが入った息子へのキャラクター弁当を公開した。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卵と海苔で作るの上手」「可愛すぎる」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」「愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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