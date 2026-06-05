THE RAMPAGE藤原樹「久しぶりだ」イメチェン黒髪姿に反響「イケメン度がさらにアップ」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/06/05】THE RAMPAGEの藤原樹が6月3日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を披露した。
【写真】28歳LDHイケメン「雰囲気変わる」金髪→久々黒髪劇的イメチェン
藤原は「久しぶりだ」とコメント。金髪から黒髪にイメージチェンジした新しい髪色でソファーに座りカメラに目線を向けているショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「黒髪待ってた」「最高にかっこいい」「金も黒も似合う」「彼氏感半端ない」「イケメン度がさらにアップ」「何かの役作りかな？」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳LDHイケメン「雰囲気変わる」金髪→久々黒髪劇的イメチェン
◆藤原樹、イメチェンヘアカラー公開
藤原は「久しぶりだ」とコメント。金髪から黒髪にイメージチェンジした新しい髪色でソファーに座りカメラに目線を向けているショットを披露した。
◆藤原樹の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒髪待ってた」「最高にかっこいい」「金も黒も似合う」「彼氏感半端ない」「イケメン度がさらにアップ」「何かの役作りかな？」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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