藤原樹 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/05】THE RAMPAGEの藤原樹が6月3日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を披露した。

【写真】28歳LDHイケメン「雰囲気変わる」金髪→久々黒髪劇的イメチェン

◆藤原樹、イメチェンヘアカラー公開


藤原は「久しぶりだ」とコメント。金髪から黒髪にイメージチェンジした新しい髪色でソファーに座りカメラに目線を向けているショットを披露した。

◆藤原樹の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「黒髪待ってた」「最高にかっこいい」「金も黒も似合う」「彼氏感半端ない」「イケメン度がさらにアップ」「何かの役作りかな？」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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