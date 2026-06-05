【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 制服シリーズ 夕崎梨子】 予約期間：7月28日23時59分まで 12月 発売予定 価格：19,800円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 制服シリーズ 夕崎梨子」を12月に発売する。予約期間は7月28日23時59分まで。価格は19,800円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」より、主人公の結城リトが女体化した姿「夕崎梨子」を、同社の「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」制服シリーズでフィギュア化したもの。

リトが女体化されたプロポーションにあわせ、顔立ち、目、髪の毛なども女性らしい丸みの表現に注目なフィギュアとなっている。

「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 制服シリーズ 夕崎梨子」

仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約280mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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