【「ToLoveる」制服シリーズ 結城美柑～高校生ver.～【再販26】】 予約期間：7月22日23時59分まで 2027年1月 再販予定 価格：19,800円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『ToLoveる』制服シリーズ 結城美柑～高校生ver.～【再販26】」を2027年1月に再販する。予約期間は7月22日23時59分まで。価格は19,800円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」より、高校生になった「結城美柑」の制服姿を、同社の「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」制服シリーズでフィギュア化したもの。

ToLoveる総選挙BOOK「とらぶるくい～んず」内で、矢吹健太朗氏が描き下ろした1枚絵をもとに立体化しており、少し大人になり無邪気さも残しつつ、セクシーさも追加されたプロポーションに注目なフィギュアとなっている。

「『ToLoveる』制服シリーズ 結城美柑～高校生ver.～【再販26】」

仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約150mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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