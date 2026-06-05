◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・李健太―同級１位・富岡樹（６日、後楽園ホール）

タイトル戦の計量が５日、都内で行われ、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王者・李健太（３０）＝帝拳＝はリミットの６３・５キロ、挑戦者の同級１位・富岡樹（２９）＝角海老宝石＝は６３・１キロでともに１回でクリアした。初防衛戦を迎える李は「今回はすごくいい状態に仕上がった。相手（富岡）は強豪との対戦経験が豊富だが、自分がこの先、上を狙うためにもしっかり勝ちたい」と抱負を口にした。

守るものが増えたことで、自覚が芽生えた。４月に待望の第１子となる男児が誕生した。「練習ひとつにしても厳しい追い込みでも、今までだったら心折れているところが『楽だな』と感じるようになった。さらに強い追い込みができるようになって、強くなれたと思う」と愛息の話題には笑顔が絶えない。

世界的には層が厚く、強豪ひしめくスーパーライト級。まだまだ世界のトップとは差があることは自覚しているが、国内ではほぼ無敵状態。「勝ちは当たり前、プラス内容でいきたい。中盤以降に弱らせて倒したい」と、目標の世界に向けてのアピールの場にする。

挑戦者の富岡は４度目のタイトル挑戦。過去３度はいずれもライト級で、スーパーライト級でベルトを狙うのは初。「やれることはすべてやったので不安はない」と王座奪取に自信をのぞかせる。李とは過去にスパーリングをした経験を持ち、最後に手合わせをしたのは「去年の３月で、その時のいい感触が残っている。倒しにいきます」と、強気な姿勢を押し通した。

戦績は李が１１勝（２ＫＯ）１分、富岡は戦１４勝（５ＫＯ）６敗２分。