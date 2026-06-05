150セット限定!｢旅するコーヒーマリアージュ｣第12弾はシリーズ初の羊羹とのセット

UCC上島珈琲から、｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットの第12弾が2026年6月3日(水)よりドリップポッド公式オンラインストアにて150セット限定で予約販売を開始します。今回は、アイスコーヒー2種類と手土産ブランドとして話題の｢YO KAN KA(ヨウカンカ)｣の羊羹2種を組み合わせたセットです。一足早く、取材してきたので紹介していきます。

シリーズ初!羊羹を組み合わせた｢旅するコーヒーマリアージュ｣

｢旅するコーヒーマリアージュ｣の第12弾は、シリーズ初となる羊羹を組み合わせたセットです。アイスコーヒー2種類と羊羹2のセットなので、夏だけの特別なコーヒーマリアージュを味わうことができます。

コーヒーはスペシャルティコーヒーを使用した｢サマーブレンド2026｣と｢鑑定士の誇り フルーティーアイス｣です。羊羹は手土産ブランドとして話題の｢YO KAN KA(ヨウカンカ)｣の｢ココナッツとパインの羊羹｣と｢黒糖胡桃とパッションフルーツの羊羹｣です。

夏にピッタリなアイスコーヒー

スペシャルティコーヒーを使用した｢サマーブレンド2026｣と｢鑑定士の誇り フルーティーアイス｣は、どちらも｢ドリップポッド専用 スペシャルティカプセル｣です。

｢サマーブレンド2026｣は、初夏をイメージした限定ブレンドです。レモンやライム、ミントを思わせる清涼感のある香りとすっきりとした味わいが特徴的です。ココナッツのやわらかなコクとパインのジューシーさが楽しめる｢ココナッツとパインのYO KAN KA｣と相性がいいです。

｢鑑定士の誇り フルーティーアイス｣は、UCCコーヒー鑑定士がブレンドを監修しています。スイートオレンジやさくらんぼを思わせるフルーティーな甘さが楽しめるアイスコーヒーです。黒糖の深み、胡桃の香ばしさを感じる｢黒糖胡桃とパッションフルーツのYO KAN KA｣を合わせるのがおすすめです。

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手土産ブランドとして話題の｢YO KAN KA(ヨウカンカ)｣

｢YO KAN KA(ヨウカンカ)｣は、フランス菓子をベースに持つパティシエが、あえて羊羹作りの技法を踏襲することなく独自の解釈で作り上げた羊羹です。

｢ココナッツとパインの羊羹｣と｢黒糖胡桃とパッションフルーツの羊羹｣は、｢旅するコーヒーマリアージュ｣のために開発した限定フレーバーだそうです。餡子と寒天を使うというルールに従いながらも、旬の食材を使った洋菓子の考え方を取り入れて作る新しい味わいは特別感があります。

いかがでしたか。

シリーズ初となる羊羹を組み合わせたセットで、羊羹とコーヒーの特別なコーヒーマリアージュをぜひ楽しんでくださいね。150セット限定での予約販売なので、気になった方は予約開始日と同時に予約するのをおすすめします。

｢旅するコーヒーマリアージュ ～パティシエがつくる２種の羊羹”YO KAN KA”｣

販売先:ドリップポッド公式オンラインストアのみ限定販売

数量:150セット(先着順にて販売終了)

予約販売開始日時:2026年6月3日(水)10:00/2026年6月24日(水)より発送予定

価格:4,980円(税込)※送料無料

取材協力/UCC上島珈琲