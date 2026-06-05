世界的な企業の役員を父親に持つ女性タレントが、ハイブランドのドレスを査定に出すも、予想外の査定額にショックを受ける場面があった。

【映像】タレントが査定額にショックを受けたハイブラドレス

6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢を語った元セクシー女優の深田えいみを応援するため、5人の資産家たちが自らの資産を持って集結する「ギフティングステージ」の様子が公開された。

資産家の1人として、父親がペニンシュラホテルの親会社の役員だという、タレントのジュリアンヌが登場。エミリオ・プッチやドルチェ＆ガッバーナのドレスなど13点の資産を持参した。

資産がいくらになるかはまだわからないため、ジュリアンヌは「ドルチェ＆ガッバーナのドレス」を査定に出すことを提案。自らの予想額は「15万円」としていたが、発表された査定額は「4万円」だった。

査定士によると、高級な洋服は中古品で買う人が少ない傾向にあるといい、「シルエットの美しさが大事なドレスはサイズ直しも難しく、需要が低い」と理由を明かした。

このシビアな現実に、ジュリアンヌは「マジ！？」「ちょっとショック」と肩を落とし、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇も「トップバッターでこれやられちゃったら」と苦笑いを見せていた。