NPB(日本野球機構)は5日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第10回中間発表を行いました。

今回の発表で、上位に変動が発生。中継投手部門で西武・甲斐野央投手が首位に浮上しました。とはいえ1位につけていたオリックス・椋木蓮投手とは現時点で8票差。激戦の展開が予想されます。

なお、西武の選手が選出圏内入りとなったことで、現時点ではパ・リーグ6球団全てから選手が出そろう状況となっています。しかしファン投票は6月28日が投票締め切り。まだまだ日数があり、今後も順位に変動あるか注目です。

投票締め切り後、最終結果は7月7日に発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第10回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海（日本ハム）83,284票

2位 平良海馬（西武）70,616票

3位 大津亮介（ソフトバンク）45,822票

【中継投手】

1位 甲斐野央（西武）90,374票

2位 椋木蓮（オリックス）90,366票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）80,607票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）133,170票

2位 岩城颯空（西武）82,878票

3位 横山陸人（ロッテ）80,055票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）130,137票

2位 若月健矢（オリックス）88,146票

3位 山本祐大（ソフトバンク）68,681票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）164,066票

2位 ネビン（西武）148,427票

3位 ソト（ロッテ）79,709票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）128,794票

2位 小川龍成（ロッテ）106,832票

3位 牧原大成（ソフトバンク）97,611票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）193,206票

2位 郡司裕也（日本ハム）96,497票

3位 宗佑磨（オリックス）73,329票

【遊撃手】

1位 村林一輝（楽天）88,641票

2位 水野達稀（日本ハム）87,684票

3位 紅林弘太郎（オリックス）79,791票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）194,404票

2位 周東佑京（ソフトバンク）159,403票

3位 西川史礁（ロッテ）154,185票

4位 近藤健介（ソフトバンク）148,809票

5位 西川龍馬（オリックス）103,620票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）180,606票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）129,105票3位 ポランコ（ロッテ）60,828票