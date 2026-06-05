5月25日、娘への暴行の疑いで逮捕され、その後、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督。きっかけは、児童相談所への連絡だった。

【映像】「殴る蹴るなどはない」娘が報道関係者に送った手紙（実際の映像）

捜査関係者によると、父との家庭内トラブルののち、娘がチャットGPTへの相談をうけて、児童相談所に連絡した。、その後、連絡を受けた児童相談所が警視庁に110番通報したという。

ここで議論になったのが、児童相談所の介入のあり方だ。。Xでは「過剰介入で幸せな家庭を壊した。娘とまず話すべきだった」「虐待の芽を取りこぼさないよう、過剰対応気味のほうが適切」「体格が大きい元アスリートの暴力ということで、緊急性を考えたのでは？」と賛否の声があがっている。

黄川田こども政策担当大臣は、一般論としながら「（親から）叩かれたり、 嫌な思いをさせられ、 親御さんとの関係に悩みを抱えている場合には躊躇なく児童相談所にご相談いただきたい」と会見で発信している。

対応が遅れたら「なにをしていた」、介入すれば「過剰反応」など批判の的となる児童相談所。では、適切な対応とはどのようなものなのか。児相に通報された経験を持つ当事者と『ABEMA Prime』で考えた。

通報された保護者が直面する現実と恐怖

過去に娘への虐待を疑われ、児相職員の訪問を受けた経験を持つ一児の母、ヤマダさん。当時の経緯について、「子どもが3歳くらいの頃、かんしゃくがひどい時期があった。保育園や仕事に行かなければならない時間に泣き叫ぶ子どもに対し、イライラしてしまい、強い口調で叱っていた」。マンションの窓は全開だったが、「周りに子育て世代が多かったため、お互い様だからこういうこともあるよねという甘えがあった」と振り返る。

そして、「その日の金曜日はなんとか保育園と仕事へ行き、土日は楽しく過ごして日常に戻っていたが、月曜日の午前9時前にインターホンが鳴った。慌てて出ると、IDカードをぶら下げた男女2人組の児童相談所職員が立っていた」。近所の人から「子供がひどく泣く声と大人の激しく怒鳴る声が聞こえた」と通報があったという。ただし、どこの部屋かは特定されておらず、「心当たりはありますか」と尋ねられた。

ヤマダさんは、「金曜日のその時間、ちょっと激しくやり合いました」と認めると、片方の職員が玄関から部屋の中を覗き込もうとしていた。「明らかに部屋の中を見ていると思って、嫌な感じがした」。子どもは既に保育園へ行っていたためいなかったが、そこから子育ての相談相手の有無や子供の様子についての聞き取りが始まった。

ヤマダさんは「大変ですが、相談できる人もいるので大丈夫です」と答えると、職員からパンフレットを手渡され、「いつでもお子さんと離れることができます。お子さんを別の環境でお預かりすることができるので言ってください」と告げられ、ヤマダさんの心は深く傷ついた。

「それまではよくある親子喧嘩だと思っていたが、私は社会的に母親としてひどく批判されている立場なのかとすごくショックを受けた。今ここに子どもがいたら連れていかれてしまうのではないか、傷の有無まで確認されるのではないかと恐怖を感じた」といい、その日は玄関先で別れたものの、仕事に向かう30分間、涙が止まらないほどの精神的ダメージを受けたという。

児相のイメージ変化と「189」の役割

大きなショックを受けたヤマダさんだったが、その後も子供のかんしゃくは収まらず、親子喧嘩が激しい状態が続いた。収まりがつかなくなったとき、第三者に介入してもらうのが一番だと考え、かつて渡されたパンフレットの番号に電話をかけようと思い直した。「知らない人が『どうしたの？』と聞いてくれるだけで、私自身も子供もハッと落ち着ける。そういう助けを求めて電話をした」。

しかし、行政の相談電話は夜間には対応していない。夜中にかんしゃくが起きた際の対処法を尋ねたところ、24時間受け付けている児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を紹介された。ヤマダさんが「虐待ではなく親から相談したい」と伝えると、児相の職員から「189も児童相談所のこの虐待通報される場所じゃない。どんな子育ての悩みでも、相談してもらって構わないところだから、遠慮なくかけてください」と説明された。

その後、ヤマダさんが実際に電話をかけたところ、親身に相談に乗ってくれたという。さらに、児相側から「子供の得意・不得意などの特性が分かれば付き合いやすくなるかもしれない」と提案され、発達検査を受けることができた。

ヤマダさんは「発達検査の内容は学校とも連携され、社会で私たち親子を支えてくれるんだと実感した。児童相談所は子どもを救うだけではなく、困っている親を救う場所だというのをすごく実感した」とイメージが大きく変わった。

東京福祉大学の専任講師、藤田隆典氏は「介入してくれて助かったという声はなかなか上がりにくく、児相が来ると子供を取られる、警察を呼ばれるという怖いイメージが強い。ヤマダさんのような成功体験を社会で共有していく必要がある」と、行政側の情報発信やPRの重要性を訴えた。

（『ABEMA Prime』より）