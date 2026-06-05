◇MLB ダイヤモンドバックス3×ー2ドジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が代打出場の可能性があったのかロバーツ監督が明かしました。

前日のダイヤモンドバックス戦に大谷選手は二刀流で出場。打っては3安打、2四球で5出塁の活躍。投げては6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点の内容で6勝目を手にしました。

この日はスタメンを外れ今季2度目のベンチスタートとなりました。0-0で迎えた9回、ベンチでグローブを手にし、プロテクターを着け準備する様子を見せた大谷選手。2アウトからウィル・スミス選手が2ベースヒットで出塁するとサンティアゴ・エスピナル選手が空振り三振に倒れ無得点。大谷選手の出番はなく、プロテクターを外していました。そのウラにケテル・マルテ選手のレフトへのサヨナラホームランでドジャースは敗れました。

試合後にロバーツ監督が大谷選手の代打の可能性について「あったが、スミスが2塁打を打ったためその後彼を出したら申告敬遠されるだろうし、延長に行った場合守備が手薄になるので回避した。延長10回いったとしたら、(ミゲル・)ロハスの代打を検討していた。(マックス・)マンシーが離脱して慎重に采配しなければならなかった」と起用の可能性があったことを話しました。