前田敦子、独自の恋愛論を熱弁「世の中にどれだけ優良物件の女子が残っているのか。そういうことですよ!」

前田敦子、独自の恋愛論を熱弁「世の中にどれだけ優良物件の女子が残っているのか。そういうことですよ!」