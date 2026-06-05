岸井ゆきの、胸元ざっくりベアトップドレス姿「肌の透明感がすごい」「デコルテラインが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の岸井ゆきのが6月3日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を公開した。
【写真】34歳女優「オーラ全開」胸元ざっくりドレス姿
5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭に主演映画「すべて真夜中の恋人たち」で初参加した岸井は、「ワールドプレミアは仕立てたスーツ！レッドカーペットはドレスを着ました 本当にありがとうございました」とコメント。レッドカーペットで着用したピンクのベアトップドレス姿を披露し、美しい素肌を見せている。また、共演の俳優・浅野忠信との2ショットや黒いスーツ姿なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「ドレス姿優雅で素敵」「お姫様みたい」「デコルテラインが美しい」「肌の透明感がすごい」「オーラ全開」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳女優「オーラ全開」胸元ざっくりドレス姿
◆岸井ゆきの、胸元開きベアトップドレス姿披露
5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭に主演映画「すべて真夜中の恋人たち」で初参加した岸井は、「ワールドプレミアは仕立てたスーツ！レッドカーペットはドレスを着ました 本当にありがとうございました」とコメント。レッドカーペットで着用したピンクのベアトップドレス姿を披露し、美しい素肌を見せている。また、共演の俳優・浅野忠信との2ショットや黒いスーツ姿なども投稿している。
◆岸井ゆきのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ドレス姿優雅で素敵」「お姫様みたい」「デコルテラインが美しい」「肌の透明感がすごい」「オーラ全開」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】