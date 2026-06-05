第1子出産のサッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、夜中に“大覚醒中”の0歳娘の姿公開「お目々ぱっちりで可愛い」「これは寝そうにない」
【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの由布菜月が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜中の娘の姿を公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「これは寝そうにない」夜中に“大覚醒中”の0歳娘の姿
由布は「昨日の夜は大覚醒」とつづり、動画を投稿。実妹に抱っこされ、黄色のベビーウェアを着用し、ぱっちりと目を開けた娘の姿を披露した。
この投稿には「これは寝そうにないですね」「お目々ぱっちりで可愛い」「澄んだ瞳が綺麗」「夜中でも天使」「覚醒モードが可愛すぎる」「妹さんに抱っこされて気持ちよさそう」といった声が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「これは寝そうにない」夜中に“大覚醒中”の0歳娘の姿
◆由布菜月、大覚醒中の娘の姿公開
由布は「昨日の夜は大覚醒」とつづり、動画を投稿。実妹に抱っこされ、黄色のベビーウェアを着用し、ぱっちりと目を開けた娘の姿を披露した。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿には「これは寝そうにないですね」「お目々ぱっちりで可愛い」「澄んだ瞳が綺麗」「夜中でも天使」「覚醒モードが可愛すぎる」「妹さんに抱っこされて気持ちよさそう」といった声が寄せられている。
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