豪ドルは午前中にやや売りが出る＝オセアニア為替概況



豪ドルは売りが優勢となり、0.7135ドル前後から一時0.7106ドルを付けた。その後0.7130ドルを付けるなど、一方向の動きにはならなかった。大きな材料が出たというわけではなく、ポジション整理などの動きに誘発されたものとみられる。結果的に新たに目立った内容はなかったがハウザー豪中銀副総裁の講演が13時半に予定されており、ポジション調整を誘いやすかった面もある。また、豪金融機関のエコノミストが豪中銀が年内の利上げを見送り、米国との金利差が縮小する可能性を示していたことも豪ドル売りを誘った。もっとも、値幅的に0.71台前半を超えておらず、レンジの中での振幅。

中東情勢について、イスラエルとレバノンが停戦で合意、米国とイランについては、イランの凍結資産解除に向けたプロセスでの合意が近いとの報道があるなど、ある程度動きが出ている。週末に状況が動く可能性があるだけに、週末前に動きにくいという面がある。

NZドルも0.5851－0.5874のレンジ取引。



豪ドル円も対ドルで114.10/15円推移から113.65円を付けた。その後114円台を回復。やや神経質な動きとなっている。

NZドル円も朝の93.95円を挟んだ推移から93.59円を付けた。その後93.89円まで反発。往って来い。



豪州

06/02 10:30 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -271.0億豪ドル 前回 -211.0億豪ドル

06/02 10:30 住宅建設許可 （4月） 結果 -3.4% 前回 -10.5% （前月比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 0.3% 前回 0.8% （前期比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 2.5% 前回 2.6% （前年比）

06/04 10:30 貿易収支 （4月） 結果 17.91億豪ドル 前回 -18.41億豪ドル



NZ

06/03 07:45 住宅建設許可 （4月） 結果 10.9% 前回 -1.3% （前月比）



MINKABUPRESS 山岡

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