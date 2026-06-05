【本当に材料3つでできるの!? 】「マシュマロチョコムース」を作ってみたら驚きの食感だった

マシュマロでムースが作れる！簡単スイーツレシピを試してみた

ふんわりとした食感がおいしい「ムース」は、ひんやりとしていて気温が高くなってきた今の季節にぴったりのスイーツですよね。

今回は、ゼラチンの代わりにマシュマロを使用した、材料3つで簡単に作れる「チョコムース」をクックパッドニュース編集部スタッフが実際に作ってみました。

牛乳は吹きこぼれないように注意

1. チョコレートは砕いておき、飾り用に少しだけ残しておきます。





2. 鍋に牛乳を入れて火にかけ、温まってきたらマシュマロを加えます。





3. マシュマロが完全に溶けたらチョコレートを加え、溶かします。









4. チョコレートが溶けたら容器に注ぎ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。





5. 固まったら、1で残しておいたチョコレートやホイップクリームをお好みでトッピングして完成です。





濃厚でリッチな味わい





濃厚ですがひんやりしているので食べやすく、マシュマロとチョコレートのまろやかな甘みが口いっぱいに広がります。ムースは弾力があり、口の中でふんわりと溶けていくような食感です。

しっかりとした甘さを感じるので甘党さんにおすすめの一品ですが、甘さを抑えたい方は、ビターチョコレートを使用したり、イチゴをトッピングするのも良さそうです。

家族みんなで楽しめる！余ったマシュマロの消費にも◎

今回ご紹介した「マシュマロチョコムース」は材料を溶かして混ぜ、冷やせばあっという間に完成するので、お菓子づくり初心者の方も挑戦しやすいのが嬉しいポイント。

大袋で購入すると余ってしまうこともあるマシュマロの消費にも大活躍です。ぜひこれからの季節に濃厚ひんやりスイーツを楽しんでくださいね。