２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダル獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）が初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）の出演スケーター第１弾が５日に発表された。ミラノ・コルティナ五輪で活躍したペアやアイスダンスの計８組を海外から招集。豪華な顔ぶれに、ファンは「五輪メダリストがそろい踏み」「出演者がペアばかりなのなんか新鮮でいいね」と興奮を隠せない。

「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」について、木原さんは５月に出演したアイスショーで「日本で初めてとなるカップル、ペアを中心としたアイスショーです」と説明。三浦さんはタイトルの由来について「カップルではパートナーとの出会いが運命だと思うので、タイトルに入れたかった」と語っていた。

この日、出演スケーター第１弾が発表された。ペアは「りくりゅう」のほかに、海外から６組を招集。ミラノ・コルティナ五輪２位のアナスタシア・メテルキナ＆ルカ・ベルラバ（ジョージア）、同３位のミネルバ ファビエンヌ・ハーゼ＆ニキータ・ボロディン（ドイツ）の出演が決まり、表彰台の３組が集結。また同４位のマリア・パブロワ＆アレクセイ・スビアチェンコ（ハンガリー）、同８位のリア・ペレイラ＆トレント・ミショー（カナダ）、同９位のダニー・オシェイ＆エリー・カム（アメリカ）、同１０位で２０２３年世界選手権３位のアニカ・ホッケ＆ローベルト・クンケル（ドイツ）の参加も決まった。

アイスダンスは２組が決定。ミラノ・コルティナ五輪２位のマディソン・チョック＆エバン・ベイツ（アメリカ）、同３位のパイパー・ギレス＆ポール・ポワリエ（カナダ）が参加する。

世界トップのカップルが集結し、フィギュアファンは「これはオリンピックですか？」「ここでもう一回オリンピックできるんじゃない？」「ペアとアイスダンスの五輪メダリストが揃い踏み」「呼ばれた組が予想を遥かに超えて豪華だった。トップ集結」「世界最高峰チームを召喚とか、彼らの本気が見える」と大興奮。

また、男女ペアを中心としたショーも新鮮で「ペアがここまで集結するのすごい」「多分こんなの２度とないから心底行きたかった…！」「日本のアイスショーでこんなにペアのトップ選手が揃うことって今後も２度とないのでは？」「出演者がペア（２人組）ばかりなのなんか新鮮でいいね」という感想も寄せられた。

今回は第１弾の発表だったため、ネット上では「第二弾は国内スケーターでしょうか？」「シングルも追加あるのかな」と期待する声も集まった。