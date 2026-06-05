ＡＩメカが一時Ｓ高、好業績の中小型出遅れ半導体関連株に着目の資金が加勢

ＡＩメカテック<6227.T>が一時ストップ高の水準となる７４９０円に買われた。同社は半導体パッケージや半導体プロセスの製造システムのほか、光学系デバイス分野でも事業を展開。ＡＩ用の先端半導体関連で顧客の投資が拡大するなか、ウエハーレベルパッケージ（ＷＬＰ）向けのＴＢ／ＤＢ（テンポラリーボンダー／デボンダー）装置や、ＰＬＰ（パネルレベルパッケージ）向けのＴＢ／ＤＢ装置の受注が好調で、５月１５日に発表した２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算は売上高が前年同期比２．３倍の２４８億６３００万円、営業利益は同２３倍の４２億２８００万円と急拡大。営業利益の通期計画に対する進捗率は８７％に上る。株価は他の半導体関連株と比べて出遅れ感が顕著で、直近まで７５日移動平均線を下回って推移していた。前日の米株式市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２％を超す下げとなるなかでも、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞やエヌビディア＜NVDA＞が上昇。半導体株全体では総崩れには至らず、ＡＩ半導体を中心とした株高ラリーの継続に対する期待感が根強く存在するなか、ＡＩメカに対しては一段の上昇余地を見込んだ買いが継続し、幅広い投資マネーを巻き込む形でこの日は株高に弾みがついたようだ。



出所：MINKABU PRESS