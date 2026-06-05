「捨てるのはちょっと待って！」トイレットペーパーの芯を使った優秀すぎる裏技3選
▶【写真付きで解説】「まだ捨てないで！」トイレットペーパーの芯の活用術3選
使い終わると捨ててしまうトイレットペーパーの芯に、便利な使い道があることをご存じでしょうか。今回は、SNSで数多く紹介されている使い方のなかから、3つの裏技を厳選しました。捨ててしまう前にぜひ試して、ちょっとした「困った」を解決しましょう。
トイレに置いていた芯を再利用することに抵抗がある場合は、キッチンペーパーの芯やラップの芯を適当な長さに切って代用するのもおすすめです。衛生面が気になる場所には、ぜひそちらを試してみてくださいね。
トイレットペーパーを使い終わると出る芯を「何かに使えないかな」と思っている人は多いはず。まずは、トイレットペーパーの芯を使って、排水口を掃除する方法をご紹介します。トイレットペーパーの芯は、洗面所の排水口掃除にぴったりの大きさなんです。
【用意するもの】
・トイレットペーパーの芯
・はさみ
【手順】
1.トイレットペーパーの芯の片側の端に、深さ2〜3cmほどの切り込みを約1.5cmおきに一周入れる
2.排水口のごみ受けを外し、トイレットペーパーの芯の切り込みを入れたほうを差し込む
3.トイレットペーパーの芯をくるくると回す
4.引き抜く
排水口を直接触らず、パイプ内部の汚れをトイレットペーパーの芯で取り除けます。水分でトイレットペーパーの芯がボロボロにならないよう、短時間で済ませるのがポイント。トイレットペーパーの芯を捨てる前に、少しだけ掃除するのに便利な方法です。
■掃除機の先に付けると細かいところの掃除にも便利
掃除機の先は、掃除だけでなく衣類や布団の圧縮などにも使うこともあるため、できるだけ汚したくない部分。取り外し可能な先端アタッチメントが付属している場合もありますが、トイレットペーパーの芯を活用すれば、汚れても気兼ねなく捨てられるので衛生的です。
【用意するもの】
・掃除機
・トイレットペーパーの芯
・はさみ
【手順】
1.トイレットペーパーの芯の片端から45度（または45°）の角度にカットする
2.掃除機のヘッドを外し、トイレットペーパーの芯のカットしていないほうをノズルに差し込む
※ノズルに入らない場合は、トイレットペーパーの芯に縦の切れ目を入れると、ずらして太さを調整できます
4.掃除機のスイッチを入れると、細かい部分の汚れが取れる
トイレットペーパーの芯を付けても吸引力に問題はなく、普段通りごみを取り除けました。トイレットペーパーの芯は、簡単に変形できるのも魅力。先端をつぶすと、掃除機の先端アタッチメントでは届きにくい狭い場所のごみもしっかりと吸ってくれます。
■柔らかい靴やルームシューズの型崩れ防止にも
柔らかい素材の靴やルームシューズは、そのまま置いておくと型崩れしてしまいがち。そんなときにも、トイレットペーパーの芯が便利です。
【用意するもの】
・柔らかい靴やルームシューズ
・トイレットペーパーの芯 2個
・消臭スプレー
直接肌に触れるルームシューズなどに使う際、衛生面が気になる方は、キッチンペーパーの芯を半分にカットして使うのもおすすめです。
【手順】
1.消臭スプレーをトイレットペーパーの芯に吹きかける
2.靴やルームシューズの中にトイレットペーパーの芯を入れる
トイレットペーパーの芯を入れると、柔らかい素材の靴やルームシューズがピンと張った状態に。さらに、消臭スプレーをトイレットペーパーの芯に吹きかけておくと、型崩れ防止に加えてニオイ対策もできて一石二鳥です。
■まだ捨てないで！トイレットペーパーの芯は大活躍
トイレットペーパーの芯は、そのまま捨ててしまうにはもったいない便利アイテム。直接触りたくない排水口や、窓のサッシなどのスキマ掃除、靴の型崩れ防止にぴったりです。無駄なく芯を活用して、日々のちょっとした困りごとを解消してくださいね。
文＝かに
夫と娘の3人暮らしを楽しむママライター。キレイ好きだけどずぼらな性格を活かして「無理せず続けられる」「思わず試したくなる」ライフハックを発信。忙しい毎日を少しでもラクに、ちょっと楽しくできる記事をお届けします。ミニマリストにあこがれを抱き、シンプルで心地よい暮らしを目指しています。