「メンタル的にも僕は若いんで」久保建英、25歳の誕生日に何を思う？ 盟友からのサプライズに…
日本代表は北中米ワールドカップに向けて、メキシコのモンテレイで調整を行なっている。
現地６月４日、25歳の誕生日を迎えた久保建英は「嬉しいです」と言いつつも、「あんまり何もないですね」と特別な感慨はない様子だった。
「メンタル的にも僕は若いんで、現実的に30（歳）とかはまだ見えてないです」
この１年の目標を問われると、「欲張らずに、まずはワールドカップで勝てたらいいかなと思って。先のことを見ずに、まずはオランダ戦に向かっていい準備したいなと。練習でできることをやってコンディションを上げていきたいなと思います」と語っている。
取材に対応していると、ケーキを持った菅原由勢が、「誕生日の歌」を歌いながら登場。仲の良い盟友からのサプライズに笑顔を見せていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地６月４日、25歳の誕生日を迎えた久保建英は「嬉しいです」と言いつつも、「あんまり何もないですね」と特別な感慨はない様子だった。
「メンタル的にも僕は若いんで、現実的に30（歳）とかはまだ見えてないです」
この１年の目標を問われると、「欲張らずに、まずはワールドカップで勝てたらいいかなと思って。先のことを見ずに、まずはオランダ戦に向かっていい準備したいなと。練習でできることをやってコンディションを上げていきたいなと思います」と語っている。
取材に対応していると、ケーキを持った菅原由勢が、「誕生日の歌」を歌いながら登場。仲の良い盟友からのサプライズに笑顔を見せていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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