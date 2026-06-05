5日15時現在の日経平均株価は前日比916.61円（-1.36％）安の6万6554.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは344、変わらずは25と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は447.52円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が306.53円、イビデン <4062>が80.45円、京セラ <6971>が50.95円、信越化 <4063>が50.79円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を71.90円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が58.73円、トレンド <4704>が15.92円、第一三共 <4568>が9.05円、任天堂 <7974>が8.31円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、不動産、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、電気機器が並んでいる。



※15時0分7秒時点



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