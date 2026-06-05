◇ナ・リーグ ドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日 フェニックス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。6回6安打無失点の好投も救援陣がリードを守れずサヨナラ負けを喫し、8勝目はつかめなかった。

初回は1死からキャロルに二塁打を浴びたが、後続を断ち無失点。3回も2死一、三塁のピンチを招いたが、モレノに対し初球に低めのカーブを投じて遊ゴロに打ち取り本塁を踏ませなかった。

6回も2死から連打で二、三塁とピンチを背負ったが、スミスを外角スライダーでニゴロ。スミスの打席では初球、2球目と球審がボール判定も捕手・ラッシングがABSチャレンジを要求し、いずれもストライクに変更。2ストライクと追い込んで、凡打に仕留めた。

ただ、8回に3番手・クラインがつかまり同点に追いつかれると、9回にはスコットがサヨナラ本塁打を被弾。8勝目は手にできなかった。

試合後、ロブレスキは「全体としてはかなり良い投球ができた感覚がある。打者のタイミングを崩せていたし、三振も4つ取れた。かなり安定した登板だった」と自己採点。「試合の中でも先手を取れていたし、ラッシングともうまく連携できていた。今日は本当に良い内容だったし、満足しているよ」と手応えを口にした。

また、6回2死二、三塁のピンチでラッシングが2球続けてABSチャレンジでボールをストライクに変更した場面については「すごく大きかったよ。本当に大きなプレーだった。あの場面で彼が2つのチャレンジを成功させてくれたのは本当に助かったし、試合の流れもその打席も変えたと思う。彼には感謝しているし、本当に素晴らしかった」と感謝しきりだった。