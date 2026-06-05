厚生労働省が過労死など重大な労災が相次いだ企業に対して実施する行政指導「防止計画指導」が、２０２５年度は３５件に上ったことがわかった。

５日午前に開かれた政府の過労死対策協議会で、厚労省が報告した。

防止計画指導は、労働者の過労死や過労自殺が相次いだことを受けて２４年度から導入された。重大な労災が３年以内に２回以上起きた企業を対象とし、都道府県の労働局長が経営トップを呼び出して直接改善を求める。指導を受けた企業は具体的な再発防止策や目標を盛り込んだ計画を労働局に提出し、取り組み状況を定期報告する必要がある。

厚労省によると、２５年度に全国の労働局が防止計画指導を実施したのは３５件で、自動車運送や医療、福祉などの分野の企業や事業所が対象になった。導入初年度の４２件からは減少したものの、同じ企業で重大な労災が繰り返されている実態が浮かびあがった。

企業での重大な労災は後を絶たず、２４年度に過労死・過労自殺（未遂を含む）として労災認定されたのは１５９人で、１９年度（１７４人）以来５年ぶりに１５０人を超えた。精神疾患が原因の労災も１０５６人と増加傾向が続いている。