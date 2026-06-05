お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が4日深夜、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演し、舞台千秋楽を振り返った。

5月31日に東京で、座長公演「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」が千秋楽を迎えた。

ちょうどその日は、「嵐」が最後のコンサートを開催。しかも、会場は自分たちの会場のすぐ隣、東京ドームだった。

「嵐がね、ラストライブ。日曜日かな？東京ドームであったんですけども。時を同じくして、東京ドームのすぐ隣にありますIMMシアターで、“隆史”の方が千秋楽を迎えまして。こっそりひっそり。『花の駐在さん』千秋楽をこっそり、ひっそり迎えるということがあったんですけれども」

会場付近は「ごった返して」いたという。「東京ドーム付近が。たぶんドームに入れなかった人たちも、おそらく近くに来ていたと思いますし」。この日はサッカー日本代表の壮行試合（対アイスランド）も国立競技場であった。「イベントがもの凄いあったんですって。サッカーでしょ？それでラグビーもあって。お台場で、フェスみたいなのをやってて。とにかく、イベントが物凄いいっぱいあった日なんですよ」。イベント目白押しの中、「そこでひっそりと、千秋楽を迎えることが無事できまして」と、自虐も込めて語っていた。

嵐はこの日、東京ドームでのコンサートをもって、26年半の活動にピリオドを打った。