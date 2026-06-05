日立製作所で昼休みに従業員らがプレーする「パンポン」が、手軽に楽しめるスポーツとして、創業の地・茨城県日立市で市民に広がっている。

卓球とテニスを組み合わせたような球技で、約１００年の歴史がある。普及振興のために企画された市パンポン大会は約７００人が参加する人気行事となった。（日立支局 大垣裕）

「入った？」「アウトだよ！」。同市の日立事業所の昼休み、昼食を済ませた従業員らが続々と建物の外へ集まる。木の板を手に、ワイシャツや作業着のまま、白線が引かれた専用コートでボールを打ち合った。

グループ会社入社３年目の大谷雅広さん（２５）は「普段はデスクワークなので、体を動かすと気分転換になる」と汗を流していた。

同社が“社技”と呼ぶパンポンは、縦７メートル、横２・５メートルのコート中央に高さ４０センチの木製の「ネット」を置き、木製ラケット（縦３０センチ、横２０センチ）で軟式テニスのボールを打ち合う。短い休み時間に勝敗が決するよう、４点先取の３セットマッチで行われる。

起源は１９２１年頃。創業間もない日立製作所の市内の工場では昼休みにキャッチボールがはやったが、ボールがそれて窓ガラスを割ることも多く、禁止となった。そこで従業員が地面に線を引き、廃材の板でゴムボールを打ち合ったのが始まりとされる。

「パンと打って、ポンと弾む」として、２９年、工場長だった高尾直三郎さんが「パンポン」と命名し、正式ルールも作られた。グループ会社勤務の加藤康広さん（５３）は競技歴３５年で、「ミスターパンポン」の異名を持つ。約２０年愛用するラケットは、ホームセンターで杉板を購入して自作した。得意とするドライブ回転のサーブを打ちやすくするため、持ち手を狭くし、重さや球の弾み具合にもこだわった。加藤さんは「従業員同士の会話が自然と生まれ、職場環境も良くなる」とその効果を説明する。

場所を取らず、手軽にプレーできるため、社外へも広がった。同好会や市民サークルもでき、市内の小学校のクラブ活動にも取り入れられた。日立市市民運動公園には無料で利用できるコートもある。加藤さんは小学校で指導するなど普及活動に取り組み、競技人口は県外事業所なども含め、２０００人ほどになったという。

４７回目となる市パンポン大会は今月１４日に同運動公園で開催される。シングルス、ダブルス、団体戦など、小学生からシニアまで１２部門で争われる。加藤さんは「できるだけ多くの人にパンポンに触れてもらい、末永く愛されるスポーツであってほしい」と話している。

職場で運動、業務に好影響

職場での運動習慣の定着は従業員の健康だけでなく、企業の業務などにも好影響を与えるとして注目を集めている。

スポーツ庁は、従業員の運動実施に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定している。仕事や家事、育児などで忙しい世代に、一日の大半を過ごす職場で運動に親しむ機会を増やしてもらう狙いだ。初年度の２０１７年度は２１７社だった認定企業は、２６年度は１６３５社に増えた。

第一生命保険（東京）はアプリの機能を活用した歩数対抗戦や、「階段を使う」「１０分以上のスクワット、筋トレ」といった目標の達成度を記録する取り組みなどを実施し、運動習慣の改善につなげた。置賜（おいたま）建設（山形）も月２０万歩を目指す「歩数ランキング」を年２回実施する。達成者にギフト券を付与しており、従業員の９割が参加しているという。（水戸支局 渡辺聡吾）