◇プロボクシング WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE on U−NEXT Vol. 44 スーパーフライ級10回戦 ユーリ阿久井政悟《10回戦》ローリンツ・ビアソン（2026年6月4日 東京・後楽園ホール）

前WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が5日、都内でスーパーフライ級初戦となる同級10回戦の前日計量に臨み、リミットの52・1キロで一発クリアした。再起2連勝を狙う、フィリピン・フライ級13位のローリンツ・ビアソン戦へ「盤石の勝利」を誓った。

ユーリは昨年3月、寺地拳四朗（BMB）とのWBA・WBC世界フライ級王座統一戦に12回TKO負けし王座から陥落。同12月に元WBOオリエンタル同級王者ヴィンセント・ラカール（フィリピン）に3回KO勝ちし、1年2カ月ぶりの白星で再起に成功していた。

先月中旬から、地元・岡山から単身で上京し、都内の帝拳ジムで調整を行っている。スパーリングでは自身より2階級上の元日本スーパーバンタム級王者・石井渡士也（25＝RE:BOOT）と手合わせし「上の階級の選手とやっても問題はなく、手応えはある」とスーパーフライ級初戦へ不安はない様子。

今後は同級で世界再挑戦する意向で「ここを勝って年内再挑戦して、返り咲きを目指す」と再起2戦目で快勝し、世界再挑戦を目指す。