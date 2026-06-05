お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえの姿に注目が集まった。

くわばたは５日までにインスタグラムで「まいど！バタやんです」とつづり、３日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）での衣装を紹介。４月に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」で１０キロのダイエットに成功したことを明かした、くわばた。シックなブラウスと鮮やかな赤のスカートをスッキリと着こなし、フォロワーから「痩（や）せましたね」「素敵」との声が上がった。

「ホンマでっか！？ＴＶ」では「夫婦のズレ」について特集。３児の母のくわばたは夫に「（子どもを）お風呂入れてね」とお願いしたところ、「ホンマにお風呂入れてるだけなんですよ」とパジャマを着せてくれなかったと苦言。浴室から呼ばれ、湯上がりの子どもをバトンタッチされたという。「お風呂入れてねっていうのは、パジャマに着替えさせるところまで全部まとめてお風呂なんですよ」「言わなくてもやるもんなんです」と主張し、スタジオは騒然。その後、専門家が「夫が察せないのは妻に興味がないから」との研究結果を紹介し、スタジオはさらにざわついていた。