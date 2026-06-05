３日、臥竜神樹坪基地でくつろいだ様子を見せるパンダの「南小月（ナンシアオユエ）」（左）と子どもたち。（汶川＝新華社記者／段卓力）

【新華社成都6月5日】中国四川省汶川県耿達鎮にあるジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地は同センターの四大基地の一つで、パンダの飼育・繁殖・研究の拠点となっている。

３日、臥竜神樹坪基地で木の上で寝る子パンダ。（汶川＝新華社記者／段卓力）

３日、臥竜神樹坪基地で暮らすパンダの「和和（ホーホー）」。（汶川＝新華社記者／段卓力）

３日、臥竜神樹坪基地で竹を食べるパンダの「檂檂（ノンノン）」。（汶川＝新華社記者／段卓力）

３日、臥竜神樹坪基地で遊ぶパンダの母子「家美（ジアメイ）」と「青思（チンスー）」。（汶川＝新華社記者／段卓力）