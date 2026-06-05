女子カーリングでロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設を報告した。

吉田は５日にインスタグラムを更新し、「ＹｏｕＴｕｂｅをはじめました」と報告。「そして次に出る動画、急に長いです。今まで自分には無縁な話でしたが、チャンネル登録していただければしていただけるほど、出来ることが増えていくということを知りましたので何卒、よろしくお願いします」とつづり、Ｔシャツにスカート、キャップを被ったシンプルなコーディネートを披露した。

「そしてＹｏｕＴｕｂｅで話していた信濃の国。フルコーラスが歌えるようになったら、私のファーストテイクとして動画で披露したいと思っています。長野県民のみなさんが今思っていることを書いて締めにいたします。信濃国フルコーラスは長すぎる」と続け、投稿を締めた。

フォロワーからは「ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル登録しました。楽しみにしてます。頑張ってください」「楽しみですね！」「えっ！ＹｏｕＴｕｂｅ始めたんだ〜早速登録しないと」「嬉しいです！！！！」「応援してます」などの声が寄せられている。

吉田は元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんと２２年７月に結婚。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した。