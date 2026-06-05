スターバックス、“カード”の不正利用に言及 利用できない・残高が異なる状態に「何ら保証いたしかねます」
スターバックスが5日、公式サイトにて、同店カードの不正利用について言及した。
【画像】HPに掲載された注意喚起（全文）
発表で「スターバックスカードの不正利用に関する注意喚起（再掲）」と題し、「オークションサイトやフリマサイトなどで弊社のプリペイドカード『スターバックス カード』やオンラインギフトサービス『Starbucks eGift』をご購入されたというお客様から、利用できない等のトラブルのご連絡を複数いただいております」と説明。
状況について「ご連絡の内容としては、利用ができない状態になっている、残高が異なっているなどがございますが、それらを含め、オークションサイトやフリマサイトなどでご購入された『スターバックス カード』『Starbucks eGift』については、弊社では何ら保証いたしかねますのでご注意ください」とし、「お問い合わせにも対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください」と注意を呼びかけた。
また、「『スターバックス カード』『Starbucks eGift』は、弊社店舗、弊社サイト、提携販売サイトその他の正規ルートで購入、発行、入金してくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。
【画像】HPに掲載された注意喚起（全文）
発表で「スターバックスカードの不正利用に関する注意喚起（再掲）」と題し、「オークションサイトやフリマサイトなどで弊社のプリペイドカード『スターバックス カード』やオンラインギフトサービス『Starbucks eGift』をご購入されたというお客様から、利用できない等のトラブルのご連絡を複数いただいております」と説明。
また、「『スターバックス カード』『Starbucks eGift』は、弊社店舗、弊社サイト、提携販売サイトその他の正規ルートで購入、発行、入金してくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。