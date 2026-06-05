【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】サッカー日本代表は３日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を始めた。

合流が遅れていた鎌田（クリスタルパレス）も参加し、強い日差しが照りつける中、ミニゲームなどのメニューをこなした。５月３１日のアイスランド戦で脚の違和感を訴えて途中交代したＭＦ遠藤（リバプール）は、ホテルで別メニュー調整した。

多くの出場チームが他国との強化試合を組む中、日本はＵ―１９（１９歳以下）日本代表との試合形式のトレーニングを除き、対外試合は行わずに１４日の初戦を迎える方針だ。森保監督は「（松本）フィジカルコーチと何度も話し合って決めた」と話す。

第２戦の試合会場があるモンテレイで行われている５日間の合宿は、暑熱対策を進めつつ、戦術の浸透や連係を高めることが目的。長いシーズンを終えたばかりで、十分な休みを取れずに合流している選手も多く、対外試合でケガを悪化させたり、疲労が残ったりするリスクを避けた格好だ。ＤＦ板倉（アヤックス）は「今は暑さや環境に慣れるための準備期間。実戦はシーズンを通してやってきたので大丈夫」と強調する。

当初予定していた練習会場の芝の状態が悪かったため、２日に急きょ、別の施設に変更することを決め、練習時間も夕方からより暑さが厳しい午前中に変えた。「何を優先すべきかよく精査しながら、細かく練習を設定していきたい」と話していた松本コーチ。初戦に万全の状態で臨むため、細心かつ最善の準備を続けていく。