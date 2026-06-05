容姿と行動にギャップがありすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万7000回再生を突破し、「なんて尊いの」「可愛すぎる」「2人とも愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『子犬は絶対に踏んじゃダメ』と教わった大型犬→気を使いすぎて…見た目とのギャップがある光景】

ロットワイラーと子犬

Instagramアカウント「__cma__8」では、5匹のわんこたちの幸せな暮らしを紹介しています。今回の主役は、ロットワイラーの『あんこ』ちゃん。

ある日、あんこちゃんのおうちに新しい家族がやってきたそうです。相手は、生後26日目の小さなトイプードルの子犬。まだあまりにも小さく、ちょこちょこと動くだけでも頼りなく見えるほどだったとか。

そんな子犬を前にしたあんこちゃんは、近づこうとしては少し離れ、遠くから様子を見たり、勇気を出してそっと近づいてクンクン確認したりと繰り返していたといいます。大きな体とは対照的に、とても慎重な態度を見せていたのだとか。きっと、どう接したらいいのか一生懸命考えていたのでしょう。

優しい行動にホッコリ♡

実はあんこちゃんは、飼い主さんから「子犬を踏んじゃダメだよ」と教えられていたそうです。体格差が大きいため、もしうっかり足が当たれば大変なことになるかもしれません。その言葉を真面目に受け止めた結果、あんこちゃんは子犬が動くたびに後ずさり。時には、まるで床が熱いかのようにピョンッとジャンプして避けることもあったそうです。

でも、本当は気になるし近づきたい。そんな葛藤が伝わる行動ばかりだったとか。興味はあるのに慎重になりすぎてしまう姿は、大型犬らしい迫力とは正反対。踏まないよう細心の注意を払いながら、小さな子犬を優しく見守るあんこちゃんの姿に、多くの人が心を温められたのでした。

この投稿には「これは全米が泣く」「幸せな気持ちになれました」「小さい子って分かってるんだね」といったコメントが寄せられています。

甲斐甲斐しくお世話

その後、成長した子犬は少しずつ活発になり、なんとケージから脱走を試みるようになったそうです。そんなとき活躍するのが、やっぱりあんこちゃん。

子犬が出ようとすると、すかさず近寄ってぺろぺろ攻撃。気を紛らわせたり遊び相手になったりして、自然とケージの外へ出ないようサポートしていたのだとか。そのおかげで危ない事故を防げたことも多かったそうです。

最近では子犬を気にかけすぎて、見守り疲れでぐっすり眠ってしまうこともあるというあんこちゃん。優しすぎる姿に、思わず頬が緩んでしまうエピソードでした。

Instagramアカウント「__cma__8」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「__cma__8」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。