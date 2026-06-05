わんこのお散歩を初体験した女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で295万回再生を突破し、「可愛いすぎる」「容赦なくて草」「永久に見てられる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が、生まれて初めて『犬の散歩』をしてみた結果→必死に食らいついて…どっちの散歩か分からない光景】

生まれて初めてのお散歩

Instagramアカウント「melkuramarin」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬がお散歩にでかけた日のワンシーンです。

この日、お散歩中のわんこのリードを握っていたのは、なんと2歳の女の子だったそうです。実はこれが人生初の「犬のお散歩体験」。小さな手でしっかりリードを握り、一生懸命前へ進もうとしていたといいます。

慣れない女の子にとっては簡単ではなかったようですが、それでも真剣な表情で挑戦していたそうです。周囲に見守られながら、小さな体で頑張る姿は、それだけで思わず応援したくなる光景だったのだとか。

必死に走る姿にホッコリ

しかし、わんこはひとときも休まず走り続けていました。女の子は必死の顔でついていき、一生懸命小走り。気付けば「犬の散歩をしている」というより、「犬に散歩してもらっている」ような状態になっていたそうです。その微笑ましい光景に、周囲も思わず笑顔になったのだとか。

ちなみに投稿主さんのおうちには、実は4匹のポメラニアンが暮らしているそう。普段からパパに甘えたり、帰宅時には盛大なお出迎えをしたりと、毎日とてもにぎやかに過ごしているといいます。そんな愛情いっぱいの環境で育ったわんこだからこそ、女の子も安心して初めてのお散歩に挑戦できたのかもしれませんね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「犬に散歩させられてる(笑)」「頑張ってついていくのが偉い」「足めっちゃ速くなりそう！」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「melkuramarin」には、4姉妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「melkuramarin」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。