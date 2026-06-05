プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝ら帝拳ジム所属の５選手が５日、千葉・成田市での８日間のトレーニングキャンプを打ち上げた。

合宿には那須川のほか、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）、前ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２８）、ＷＢＡ＆ＷＢＯバンタム級１位・増田陸（２８）、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級１位・坪井智也（３０）が参加。５月２９日から８日間、中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチ指導のもと、下半身を中心に鍛え込んだ。

各選手が、所属ジムの公式サイトで、合宿を振り返った。那須川は「あっっっっっっっっっっっっっっという間に合宿が終わりました！今回実感したのは回復力です。いつもなら残る疲労も次の日には無くなっていたり偏りが無くなっていたり、まだまだ修正する事は沢山あるのですが成長を感じられる合宿でした」と合宿を総括。今秋にも予定される次戦へ向け「この感覚を維持し、それ以上の感覚を求め日々の生活に取り組んでいきたいと思います。前回より逞しくなった姿を見せますので期待しててくださいね。ありがとうございました！」と意気込んだ。

今夏にも初防衛戦に臨む予定の岩田は「１００キロは走ったと思います（笑）。脚が別人のように進化していると思うのでこれから次戦に向けてジムワークやスパーリングに入るのがとても楽しみな気持ちです！」などとコメント。

１日にＷＢＡ世界ミニマム級王座の返上を発表した松本は「素晴らしい環境で走り込み合宿をできたこと、本当に感謝したいと思います。次はいつ成田に来れるかわかりませんが、次帰ってきた時にはまた更に成長を感じられるように頑張ります」。

世界初挑戦を見据える増田は「肉体と精神の限界値が底上げされている事を実感できたし、次戦に向けて良い土台を作ることができました」。

ＷＢＣとＷＢＯで世界ランク１位につける坪井は「９０Ｋｍ近く走ったと思います！長距離、中距離、短距離で一つずつ課題を持って取り組むことができました。恐らく過去１追い込んだはずです！」などと、それぞれ合宿の成果を報告した。