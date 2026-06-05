栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は、女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで、実行役の16歳の少年を再逮捕しました。

この事件は先月、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されるなどしたものです。

これまでに実行役の少年4人や、少年らに指示を出していたとみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていて、リクルーター役の男子高校生（18）も逮捕されています。

警察は、逮捕されている7人のうち最初に逮捕された相模原市の少年（16）について、富山さんの40代の長男と30代の次男に対する強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。

長男と次男は事件発生時に、自宅にいた富山さんの夫から連絡を受け、自宅を訪れましたが、その際に少年らと鉢合わせになり、襲われてけがをしました。

再逮捕された少年は事件直後に、現場近くで手で顔を隠しながら歩いていたところを警察から職務質問され、その時、「強盗に関与した」という趣旨の話をしたことから身柄を確保され、最初に逮捕されていました。

警察は、他の実行役の少年3人や竹前容疑者夫婦も今後、再逮捕する方針です。

また、警察は、事件を主導し海外に逃亡しているとみられる益田和彦容疑者（48）を公開手配し、海外の捜査当局と連携して行方を追っています。