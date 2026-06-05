◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道―レネ・カリスト（６日・愛知県国際展示場）

ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチの前日計量が５日、愛知・常滑市内で行われ、２度目の防衛戦に臨む王者・矢吹正道（３３）＝緑＝がリミットを１００グラム下回る５０・７キロ、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝が３００グラム下回る５０・５キロで、ともに一発でクリアした。

計量後に会見に臨んだ矢吹は「いつも通り回復して、ベストで臨むだけ。（カリストは）印象通り、体格も自分と同じくらいか、自分より大きいかな」と話し、「防衛戦という気持ちではなく、強い選手にしっかり勝つということだけ。リングに上がったら、チャレンジャーの気持ちでしっかり戦いたい」と意気込みを語った。今回の試合のテーマは「完勝」。「判定で勝つつもりでＫＯで勝てたらいいかなと毎回思っている。判定で完勝するつもりで戦います」と語った。

Ｖ２戦をクリアすれば、他団体王者との王座統一戦、さらには１階級上のスーパーフライ級に転向し世界３階級制覇に挑むという夢も膨らむ。「防衛戦をしたくて防衛しているわけではない。チャンスがあればチャンピオンと戦いたい。今はカリスト選手に勝つことだけを考えている。勝ってから、他団体でも上の階級でもチャンスがあればどこでもやりたい」と話した。

一時は試合開催が危ぶまれた。元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が代表を務める亀田プロモーションとともに興行を主催する予定だった株式会社「ＬＵＳＨ」が５月２２日、ボクシング事業からの撤退を発表。しかし亀田氏が開催へ向けて奔走し、ＡＢＥＭＡの支援を得て同月２５日に愛知大会の開催が正式発表された。

矢吹は「延期になるかどうかの影響は全くない」と強調したが、「今回プラスになったのは、ＡＢＥＭＡさんがついてくれて全国のみなさんが見られるようになったこと。自分としてもラッキーだと思った」と感謝した。

成績は矢吹が１９勝（１８ＫＯ）４敗、カリストが２４勝（１０ＫＯ）１敗１分け。

興行はＡＢＥＭＡで無料生配信される。