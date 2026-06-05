◆米大リーグ Ｄバックス３Ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートで延長１０回まで突入した場合は４年ぶりの代打起用となる見込みだったが、結局出番はなかった。

ナ・リーグ西地区首位を走るチームは、同地区２位のＤバックスにサヨナラ負け。３連勝と６カード連続勝ち越しを逃し、ゲーム差は６・５に縮まった。２―２の９回１死からスコットがマルテにサヨナラ弾を献上した。

この試合ではチーム最多の１４本塁打を放っているＭ・マンシー内野手（３５）が脳しんとうの検査を受けるため負傷交代した。球団発表によると、息切れの症状があったという。５回２死で放った打球は一塁内野安打となったが、一塁は際どいタイミングとなり、一塁手・バルガスと正面衝突。両者ともにしばらく立ち上がることができず、球場は騒然とした。

鼻の右側からは出血も見られたマンシーは試合後、まだ痛々しい傷が残った状態で取材に応じ「体のあちこちが痛むけど大丈夫」と気丈に振る舞った。続けて“事故”の瞬間を「（一塁手と）お互いにどちらによければいいのか分からなくなってしまった感じだった。２人とも同じ方に動いてしまって激突した。当然だが、彼（バルガス）が無事であることを心から願っている」と話した。

ＭＬＢでは過去に今回のようなケースをなくすため“ダブルベース”が検討されていたこともある。「実は、そのことについては今まで真剣には考えたことがなかった。マイナーリーグではそのような（ダブル）ベースが試されていることは知っている。確かに、そう考えるといいアイデアかもしれない」と語った。