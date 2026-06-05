歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎が５日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。

１９９７年に公開され、興収２１４・６億円の大ヒットを記録した宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」をスーパー歌舞伎化。タタリ神を倒して呪いをかけられた少年・アシタカ役の團子は「スーパー歌舞伎は祖父（２代目市川猿翁さん）が創始したもの。その祖父がいない状態で初めてのスーパー歌舞伎の新作です。『もののけ姫』を新作として上演するこわさもありますが、覚悟を持って、多くの方に感動していただき、活力になる舞台になるように、誠心誠意、向き合っていきたい」と力を込めた。

人間の子ながら山犬に育てられた少女・サンを演じる壱太郎は役柄を意識して襟に毛皮をあしらったジャケットで登壇。「『もののけ姫』は時代冒険活劇。その中でサンはタイトルロールでもあるので、使命感を感じています。少女と獣を掛け合わせた歌舞伎の女形という意識で演じます。新時代の幕開けになる。見ないと損だと思わせるような舞台にしたい」と意欲を語った。

市川中車、スタジオジブリの鈴木敏夫氏、演出の横内謙介氏も登壇した。