【第84回プライズフェア】 5月20日 開催

BANDAI SPIRITSは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にてアニメ作品の新作プライズフィギュアを公開した。

「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースでは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』、『ジョジョの奇妙な冒険』などのアニメ作品のプライズフィギュアが数多く展示された。

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から主人公のうずまきナルトをはじめ、自来也などがプライズフィギュアで登場。さらに、ガマブン太、カツユ、マンダがソフビフィギュアで立体化される。

『ジョジョの奇妙な冒険』は第4部のキラークイーンが「フィグライフ！」シリーズで登場。その他、タンブラーやシアーハートアタックをモチーフとしたラグマットなど日常で使えるグッズも展示されている。

その他、『銀魂』、『ダンダダン』、『らんま1/2』のプライズも公開された。

NARUTO-ナルト- 疾風伝

ジョジョの奇妙な冒険

NARUTO-ナルト- 疾風伝 Noir Edge Collection-UCHIHA ITACHI-NARUTO-ナルト- 自来也フィギュア～口寄せの術!!～NARUTO-ナルト- ソフビフィギュア-カツユ-NARUTO-ナルト- ソフビフィギュア-ガマブン太-IINARUTO-ナルト- ソフビフィギュア-マンダ--NARUTO 72 series- 19 忍界造形列伝-うずまきナルト-NARUTO-ナルト- 疾風伝 Memorable Saga-うちはサスケ＆うちはイタチ-ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース魂を抜かれた花京院人形ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けないフィグライフ！ キラークイーンジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けないラグマット -シア―ハートアタック-ジョジョの奇妙な冒険 フルカラータンブラージョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない SOFVIMATES～イギー～ 旅の仲間シリーズ～花京院典明～

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。

※掲載内容は2026年5月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます