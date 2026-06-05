『NARUTO-ナルト- 疾風伝』、『ジョジョの奇妙な冒険』などアニメ作品のプライズが展示【#プライズフェア】
BANDAI SPIRITSは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にてアニメ作品の新作プライズフィギュアを公開した。
「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。
同社ブースでは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』、『ジョジョの奇妙な冒険』などのアニメ作品のプライズフィギュアが数多く展示された。
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から主人公のうずまきナルトをはじめ、自来也などがプライズフィギュアで登場。さらに、ガマブン太、カツユ、マンダがソフビフィギュアで立体化される。
『ジョジョの奇妙な冒険』は第4部のキラークイーンが「フィグライフ！」シリーズで登場。その他、タンブラーやシアーハートアタックをモチーフとしたラグマットなど日常で使えるグッズも展示されている。
その他、『銀魂』、『ダンダダン』、『らんま1/2』のプライズも公開された。
NARUTO-ナルト- 疾風伝NARUTO-ナルト- 疾風伝 Noir Edge Collection
-UCHIHA ITACHI- NARUTO-ナルト- 自来也フィギュア
～口寄せの術!!～ NARUTO-ナルト- ソフビフィギュア
-カツユ- NARUTO-ナルト- ソフビフィギュア
-ガマブン太-II NARUTO-ナルト- ソフビフィギュア
-マンダ- -NARUTO 72 series- 19 忍界造形列伝
-うずまきナルト- NARUTO-ナルト- 疾風伝 Memorable Saga
-うちはサスケ＆うちはイタチ-
ジョジョの奇妙な冒険ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
魂を抜かれた花京院人形 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
フィグライフ！ キラークイーン ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
ラグマット -シア―ハートアタック- ジョジョの奇妙な冒険 フルカラータンブラー ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない SOFVIMATES
～イギー～ 旅の仲間シリーズ～花京院典明～
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。
※掲載内容は2026年5月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます