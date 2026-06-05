有名女優、もつ煮味噌汁の和朝食披露「健康的でおいしそう」「理想の朝ごはん」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の秋野暢子が6月4日、自身のInstagramを更新。和食中心の朝食メニューを公開し、話題を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「健康的でおいしそう」もつ煮味噌汁の和朝食
秋野は朝の挨拶とともに「今朝は和食です」と書き出し、朝食の写真を投稿。もつ煮の味噌汁にチキンやきゅうりのサラダ、のり、ご飯が並ぶ健康的な食卓の写真を公開している。また、台風の影響で幼稚園が休みになったことから「昨日は可愛い◆（※◆は正式にはハートマーク）孫を一日見てました」「娘夫婦は仕事でかけないちゃいけないので、私が子守でした」と明かし「私は孫と2人楽しく過ごしてしあわせでした。感謝です」と、充実した時間を過ごしたことをつづっている。
この投稿には「健康的でおいしそう」「理想の朝ごはん」「お孫さんとの時間が素敵」「優しいおばあちゃんですね」「幸せな一日が伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「健康的でおいしそう」もつ煮味噌汁の和朝食
◆秋野暢子、和食朝食を公開
秋野は朝の挨拶とともに「今朝は和食です」と書き出し、朝食の写真を投稿。もつ煮の味噌汁にチキンやきゅうりのサラダ、のり、ご飯が並ぶ健康的な食卓の写真を公開している。また、台風の影響で幼稚園が休みになったことから「昨日は可愛い◆（※◆は正式にはハートマーク）孫を一日見てました」「娘夫婦は仕事でかけないちゃいけないので、私が子守でした」と明かし「私は孫と2人楽しく過ごしてしあわせでした。感謝です」と、充実した時間を過ごしたことをつづっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「健康的でおいしそう」「理想の朝ごはん」「お孫さんとの時間が素敵」「優しいおばあちゃんですね」「幸せな一日が伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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