「タフグミ」×『僕のヒーローアカデミア』限定パッケージ全4種発売　コラボグッズのプレゼント企画も【カバヤ食品】

カバヤ食品はこのほど、人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボし、特別パッケージの「タフグミ」「タフグミ グレーピーパンチ」を、6月8日から全国で順次発売する。いずれもオープン価格。

各製品でそれぞれ2つのデザインを採用し、全4種類のコラボパッケージを販売する。『ヒロアカ』の主人公である緑谷出久をはじめ、爆豪勝己や轟焦凍、相澤消太などの人気キャラクターを描いた。

キーメッセージとして「弾むウマさを、君の力に。」を据えた。独自の高弾力食感が特徴の「タフグミ」ブランドの噛み続けたくなる“弾むウマさ”と、『ヒロアカ』の熱いメッセージを掛け合わせたという。

また6月23日正午からは、コラボキャンペーンを実施する。「タフグミ」ブランドの製品を購入した人が応募できる抽選キャンペーンで、購入金額に応じてバスタオルなどコラボグッズをプレゼントする。

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〈コラボパッケージの概要〉

◆「タフグミ」(2デザイン)

「緑谷出久･爆豪勝己･オールマイト」と「轟焦凍･エンデヴァー」の全2種のコラボデザインを用意した。

◆「タフグミ グレーピーパンチ」(2デザイン)

「相澤消太･心操人使」と「峰田実」デザインの全2種を展開する。

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〈コラボキャンペーンについて〉

「タフグミ」ブランドの製品を購入した際のレシート画像を、キャンペーンサイトにアップロードすることで応募できる抽選キャンペーン。6月23日正午から応募を開始し、実施期間は8月31日まで。

対象製品を税込300円以上購入した場合に、A賞「タフグミ×ヒロアカコラボ パッケージキーホルダー」に応募可能。抽選で500人にプレゼントする。

また税込600円以上の購入で、B賞「タフグミ×ヒロアカコラボ バスタオル」に応募できる。抽選で100人に配布する。

【実施概要】

応募期間: 2026年6月23日(火)12時〜8月31日(月)23時59分

対象製品: 「タフグミ」ブランド シリーズ全製品

応募方法: 対象製品の購入レシートを撮影した画像をキャンペーンサイトにアップロードして応募する。

レシート有効期間: 2026年6月9日(火)〜2026年8月31日(月)

賞品:

A賞「タフグミ×ヒロアカ コラボパッケージキーホルダー」抽選で500人

▷対象製品を税込300円以上購入要。

B賞「タフグミ×ヒロアカ コラボバスタオル」抽選で100人

▷対象製品を税込600円以上購入要。

※応募サイトの公開は2026年6月23日(火)12時から。

※キャンペーンサイトの応募ボタンを押すと、カバヤ食品キャンペーン公式LINEアカウントへ遷移する。

※賞品画像はいずれもイメージ。実際とは異なる場合がある。

■タフグミ×『僕のヒーローアカデミア』キャンペーンサイト