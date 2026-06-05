桃井かおり、ワンプレートご飯公開「お皿がおしゃれすぎる」「綺麗な焼き色」
【モデルプレス＝2026/06/05】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「綺麗な焼き色」おしゃれなワンプレートご飯
桃井は「オニオングラタンスープと、焼き〜卵サンド」と紹介し、ワンプレートご飯の写真を投稿。鮮やかな黄色のプレートには、チーズがたっぷりとのったオニオングラタンスープ、綺麗な焼き色がついた卵サンド、ミニトマト、サラダが丁寧に盛り付けられている。
また「朝からこのオーダーに 驚き嬉しや」と明かしつつ、玉ねぎスープを作り置きしておけば、後はパンやチーズなどを入れ、卵サンドのパンとともにオーブンで焼くだけで完成することから「これ楽かも」とつづっている。
この投稿は「チーズがとろとろで美味しそう」「盛り付けが綺麗でさすが」「温かみ感じる」「お店みたい」「お皿がおしゃれすぎる」「綺麗な焼き色」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「綺麗な焼き色」おしゃれなワンプレートご飯
◆桃井かおり、ワンプレートご飯披露
桃井は「オニオングラタンスープと、焼き〜卵サンド」と紹介し、ワンプレートご飯の写真を投稿。鮮やかな黄色のプレートには、チーズがたっぷりとのったオニオングラタンスープ、綺麗な焼き色がついた卵サンド、ミニトマト、サラダが丁寧に盛り付けられている。
◆桃井かおりの投稿に「盛り付けが綺麗でさすが」と反響
この投稿は「チーズがとろとろで美味しそう」「盛り付けが綺麗でさすが」「温かみ感じる」「お店みたい」「お皿がおしゃれすぎる」「綺麗な焼き色」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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