長谷川京子、カブを余すことなく使い切った手料理3品公開「どれも美味しそう」「ご飯が進みそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の長谷川京子が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】47歳女優「ご飯が進みそう」カブを余すことなく使い切った手料理3品
長谷川は、カブを使った料理の写真を投稿。カブの葉の佃煮、白と緑のコントラストが美しいカブの浅漬け、「肉じゃがにカブの葉を入れて」と味が染み込んだ肉じゃがの3品を披露し、「余す事なくカブを使い切った達成感」と満足そうにつづっている。
この投稿は「ご飯が進みそう」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」「どれも美味しそう」「食品ロス削減にもなる」「見習いたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「ご飯が進みそう」カブを余すことなく使い切った手料理3品
◆長谷川京子、カブ料理披露
長谷川は、カブを使った料理の写真を投稿。カブの葉の佃煮、白と緑のコントラストが美しいカブの浅漬け、「肉じゃがにカブの葉を入れて」と味が染み込んだ肉じゃがの3品を披露し、「余す事なくカブを使い切った達成感」と満足そうにつづっている。
◆長谷川京子の投稿に「どれも美味しそう」の声
この投稿は「ご飯が進みそう」「丁寧な暮らしぶりが伝わる」「どれも美味しそう」「食品ロス削減にもなる」「見習いたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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