日高屋、夏季限定「冷し担担麺」発売 サワー祭/コカ･コーラ祭も同時開催

「熱烈中華食堂日高屋」は、2026年6月12日(金)から全店で夏季限定メニュー「冷し担担麺」の販売を開始する。また、毎年恒例の「サワー祭/コカ･コーラ祭」も同日より開催する。

「冷し担担麺」は、芳醇な練り胡麻に豚肉の旨味と味噌のコクを合わせた濃厚な味わいが特徴。麺とスープに胡麻の香ばしさが絡み合い、ほのかに香る山椒オイルが清涼感と辛みのアクセントを加えることで、暑い季節でも食べやすい一杯に仕上げた。

商品開発責任者は、「豚肉・味噌の旨味と胡麻の香ばしさが織りなす濃厚な味わいにこだわり、暑い季節でも食べやすい一杯に仕上げました。社内試食の段階でも人気が高く、商品化することができ、嬉しく思っています。辛いものが好きな方には、秘伝の辛味噌(税込：30円)または卓上のラー油を追加して辛さマシマシでお楽しみいただくのもオススメです」とコメントした。

〈濃厚な胡麻の風味と旨味を楽しむ夏限定メニュー〉

◆冷し担担麺

本体価格682円(税込750円)

◆餃子セット

本体価格937円(税込1,030円)

◆半チャーハンセット

本体価格955円(税込1,050円)

〈サワー祭/コカ･コーラ祭を開催〉

期間中は「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」を通常価格から20円引きで提供するほか、「コカ･コーラ」を10円引きで販売する。

◆サワー各種

本体価格300円(税込330円)

→ 期間限定価格282円(税込310円)

◆コカ･コーラ

本体価格119円(税込130円)

→ 期間限定価格110円(税込120円)

開催期間は2026年6月12日(金)から7月30日(木)まで。一部店舗を除く。

サワー祭/コカ･コーラ祭

〈期間限定「鶏なんこつ唐揚げ」も新発売〉

同日より、コリコリとした食感が特徴の「鶏なんこつ唐揚げ」も期間限定で販売する。鶏なんこつならではの歯ごたえと香ばしい衣の風味が楽しめる一品で、お酒のお供や小腹満たしのサイドメニューとして提案する。価格は税込280円。

「鶏なんこつ唐揚げ」