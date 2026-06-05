元乃木坂46能條愛未、結婚披露宴での母との2ショット公開「胸がジーンとする」「幸せオーラ溢れてる」歌舞伎俳優・中村橋之助と結婚
【モデルプレス＝2026/06/05】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月3日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。
【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「胸がジーンとする」結婚披露宴での母との2ショット
能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「〜色打掛〜」と書き出し、「他にも7着ほど試着しました どれも可愛くて悩ましくて迷いに迷った挙句 これはもう私には決められない！という事で、橋之助さんに選んでもらいました」とつづっている。「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」とパステルカラーの華やかな着物に身を包み、黒留袖姿の母と手を繋いで歩く仲睦まじい姿を披露している。
また、中座のBGMは乃木坂46の楽曲「ぐるぐるカーテン」だったことも明かし、「曲がかかった瞬間のメンバーの反応が可愛かったな」と振り返っている。
この投稿は「和装姿が本当に素敵」「ため息が出るほど美しい」「幸せオーラ溢れてる」「胸がジーンとする」「感動的な場面」「お母様もきっと嬉しかったでしょうね」と反響を呼んでいる。
能條は、2025年11月10日に中村との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「胸がジーンとする」結婚披露宴での母との2ショット
◆能條愛未、結婚披露宴での母との2ショット披露
能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「〜色打掛〜」と書き出し、「他にも7着ほど試着しました どれも可愛くて悩ましくて迷いに迷った挙句 これはもう私には決められない！という事で、橋之助さんに選んでもらいました」とつづっている。「中座はサプライズで母にエスコート役をお願いしました」とパステルカラーの華やかな着物に身を包み、黒留袖姿の母と手を繋いで歩く仲睦まじい姿を披露している。
◆能條愛未の投稿に「胸がジーンとする」と反響
この投稿は「和装姿が本当に素敵」「ため息が出るほど美しい」「幸せオーラ溢れてる」「胸がジーンとする」「感動的な場面」「お母様もきっと嬉しかったでしょうね」と反響を呼んでいる。
能條は、2025年11月10日に中村との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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