【VFC AV105 GBBR（JPver.）】 6月ごろ 発売予定 価格：104,280円 【VFC AV105 Tactical GBBR（JPver.）】 6月ごろ 発売予定 価格：136,400円

VFCは、ガスガン「VFC AV105 GBBR（JPver.）」と「VFC AV105 Tactical GBBR（JPver.）」を6月ごろに発売する。価格は「AV105 GBBR」が104,280円、「AV105 Tactical GBBR」が136,400円。

本製品は、「AK74M」や「AKS74U」のモデルアップしてきたVFCが、「AK GBB」シリーズの第3弾としてカービンモデルである「AK105」をモデルアップした商品。

「VFC AK」シリーズ共通仕様として各部に標準でスチールパーツが奢られリアルな外観を備えており、スチールレシーバー、スチールボルト、スチールアウターバレルを始め内部のトリガー、ハンマー、シア等もフルスチールかつ実物のパーツ構成、形状を忠実に再現している。

実銃AK105ショートバレルの特徴的なショートバレル、専用フロントサイトやマズルデバイスを再現しており、「VFC AV105 GBBR」では、カスタムせずとも非常に完成度の高い「AK GBB」となっており、サイズ、形状、構造、操作感、重量感、材質感に至るまで、リアルに再現しているほか、取り扱いやすいフロン仕様でありながら、VFCの熟成されたGBB設計技術によりガツンと来るリコイルを楽しむことが出来、撃って良し触って良し、飾って良しの3拍子揃ったモデルとなっている。

「VFC AV105 Tactical GBBR」では、SAGをモチーフとしたMLOKハンドガード、光学機器を強固に取り付け可能なハンドガード一体型メインオプティクス用レール、取り回しやすいSAWタイプグリップ、エクステンドタイプセレクター、ARタイプストックを備えより実践的なファクトリーカスタマイズドアイテムとなっているほか、取り扱いやすいフロン仕様でありながら、VFCの熟成されたGBB設計技術によりガツンと来るリコイルを楽しむことが出来、撃って良し触って良し、飾って良しの3拍子揃ったモデルとなっている。

「VFC AV105 GBBR（JPver.）」

「VFC AV105 Tactical GBBR（JPver.）」

全長：586 - 840mm 重量：3,150g 装弾数：42発（6mmBB弾） HOP：可変式 インナーバレル：285mm ファンクション：SEMI/FULL AUTO GBB パワーソース：HFC134aガス その他仕様ワルシャワ規格レイルマウント装備スチールレシーバー一体型CNCスチールボルトキャリアー（ストローク可変式）ワイヤー編組ハンマースプリングを再現全商品シリアルナンバー付 対象年齢：18歳以上全長：586 - 840mm 重量：3,150g 装弾数：42発（6mmBB弾） HOP：可変式 インナーバレル：285mm ファンクション：SEMI/FULL AUTO GBB パワーソース：HFC134aガス その他仕様Tacticalマズルブレーキ標準装備（トレーサー対応）ワルシャワ規格レイルマウント装備スチールレシーバーTacticalレールシステム（M-LOK/Picatinny）標準装備一体型CNCスチールボルトキャリアー（ストローク可変式）ワイヤー編組ハンマースプリングを再現QRSセレクターレバー標準装備Ergonomic Polymerグリップ標準装備AR15リトラクトストックバッファーアダプター（アルミCNC）全商品シリアルナンバー付 対象年齢：18歳以上