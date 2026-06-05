◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月4日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

今季メジャー第2戦が開幕し、メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が4バーディー、2ボギーの69で回り、トップと3打差の8位で発進した。

ホールアウトした畑岡は「大きなミスなく攻められた。凄く安定した1日だった」と笑みを見せた。

インから出てパープレーで折り返すと、1番パー5でグリーン奥からのアプローチをピン側に寄せてバーディー。3番は6メートルのスライスラインを読み切った。6番で落としたが、9番で6メートルのパットを沈めて取り返した。

フェアウエーキープ率85・71％、パーオン率77・78％と終始ショットが安定していた。畑岡は「ショットがチャンスについていた」とうなずいた。

21年全米女子オープンでプレーオフで笹生優花に敗れるなどメジャーでは何度も優勝争いを演じながらタイトルに届いていない。

悲願達成を見据えて「いいスタートが切れたけど、明日からも気を引き締めて頑張りたい」と気合を入れ直した。