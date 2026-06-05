「DAISO」ロゴがNBAの舞台に 史上初…レイカーズ公式ダンス＆チアチームのユニフォームに採用 大創産業×レイカーズがパートナーシップ締結
「DAISO（ダイソー）」を運営する大創産業は5日、米プロバスケットボール・NBAのレイカーズと複数年にわたるパートナーシップを締結したことを発表した。大創産業と、レイカーズのアイコン的存在である公式ダンス＆チアチーム「レイカーガールズ」を結びつけるこれまでにない取り組みとなる。
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本パートナーシップの一環として、レギュラーシーズンの一部の試合において、DAISOのロゴがレイカーズの「レイカーガールズ」のユニフォームに掲出される。企業ロゴのパッチがレイカーガールズのユニフォームに採用されるのは、今回が初めて。
また、大創産業は今夏開催されるレイカーガールズのオーディションのプレゼンティングパートナーとして、イベント全体を通じてロゴ掲出と各種コンテンツで連携する。さらに、若年層向けダンスプログラム「ジュニア・レイカーズ・ダンサーズ」のクリニックや関連プログラムにおいても、DAISOのブランド展開が実施される予定という。
■株式会社大創産業 取締役 鈴木拓 コメント
「大創産業は、世界中の人々の生活を豊かにする、グローバルなライフスタイルインフラを目指しています。ロサンゼルス・レイカーズおよびレイカーガールズと提携できることを大変光栄に思います。レイカーズの情熱的で国際的なファンベースとつながることで、「絶対的な最高」であり、期待を超える「DANZEN」を世界中のコミュニティにお届けできることを楽しみにしています」
大創産業は、日本で創業し、世界中に約6,000店舗以上を展開するグローバルな小売チェーンです。日用品、文具、美容、食品など、高品質でユニークで手頃な価格の商品を豊富に取り揃えていることで知られています。
DAISOブランドの核となっているのは、「DANZEN」という企業理念であり、「絶対的な最高」を意味しています。これは、大創産業がお客様の視点に立って、期待を超える喜び、驚き、安心をもたらす商品やサービスを創造することを表しています。
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■株式会社大創産業 取締役 鈴木拓 コメント
「大創産業は、世界中の人々の生活を豊かにする、グローバルなライフスタイルインフラを目指しています。ロサンゼルス・レイカーズおよびレイカーガールズと提携できることを大変光栄に思います。レイカーズの情熱的で国際的なファンベースとつながることで、「絶対的な最高」であり、期待を超える「DANZEN」を世界中のコミュニティにお届けできることを楽しみにしています」
大創産業は、日本で創業し、世界中に約6,000店舗以上を展開するグローバルな小売チェーンです。日用品、文具、美容、食品など、高品質でユニークで手頃な価格の商品を豊富に取り揃えていることで知られています。
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